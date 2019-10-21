تسريب يجبر طائرة ركاب أميركية على الهبوط اضطرارياً

بسبب تسرب سائل نظافة على متنها، اضطرت طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة البريطانية لندن إلى مدينة فيلادلفيا الأميركية، إلى قطع رحلتها والهبوط في العاصمة الإيرلندية دبلن.

ونقلت تقارير إعلامية عن المتحدث باسم شركة "أميركان إيرلاينز" الأميركية للطيران قوله، إن السائل، الذي لم يتم تحديده بشكل دقيق بعد، تسرب داخل مطبخ الطائرة.

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وأضاف المتحدث أنه تم نقل اثنين من أفراد الطاقم وراكب إلى المستشفى لإجراء فحص في أعقاب هبوط الطائرة في دبلن.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن اثنين من أفراد طاقم الطائرة كانا قد أُصِيبا بفقدان مؤقت للوعي، وكان الركاب قد شكوا من وجود رائحة قوية وحدوث التهاب في أعينهم وتهيج في البشرة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز "إيرباص ايه 330"، تقل نحو 300 راكب.