السودان يتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع حركات التمرد

توصلت الحكومة السودانية، اليوم الاثنين، إلى وقف لإطلاق النار مع حركتين مسلّحتين رئيسيتين في مباحثات سلام في جنوب السودان.

وقال مسؤولون من عدة أطراف إنّ ممثلين للقيادة الجديدة في السودان والحركتين المسلحتين الرئيسيتين، اللتين تضمان حركات أصغر حجما، وقعوا إعلانا لإبقاء الأبواب مفتوحة للحوار.

وقال عضو مجلس السيادة في السودان الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي إنّ "الحوار السياسي سيمهد الطريق لمفاوضات سياسية ويشكّل خطوة تجاه سلام عادل وشامل ونهائي في السودان".

وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين لحركتين مسلحتين رئيسيتين قاتلتا الحكومة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال حمدوك إنه يريد إنهاء النزاعات مع المتمردين.

وتعقد مباحثات السلام في جوبا عاصمة جنوب السودان بعدما عرض رئيسها سلفا كير وساطة بين الحكومة والمتمردين في السودان.

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واعتبرت الجبهة الثورية السودانية إحدى الحركات المسلحة المشاركة في المباحثات أنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جوبا خطوة جيدة.

وقال زعيمها، الذي وقّع الاتفاق باسمها الهادي إدريس، إنّ "السلام هدف استراتيجي بالنسبة لنا. التحول في السودان يرتكز على السلام".

ووافق السودان على إدخال مساعدات إلى مناطق النزاع وعلى رأسها دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق.

وكانت المفاوضات على وشك الانهيار، الأسبوع الفائت، بعدما لوّحت الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بأنها لن تستمر في المحادثات ما لم تنسحب الحكومة من منطقة القتال في جبال النوبة.

وقالت إنّ القوات السودانية هاجمت طوال الأيام الماضية أراضيها رغم وقف إطلاق النار غير الرسمي.

وبعدها بساعات، أعلن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان "وقفا دائما لإطلاق النار" في مناطق النزاع الثلاث.

ويسري وقف دائم لإطلاق النار منذ أبريل الماضي، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.