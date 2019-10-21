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أسرى فلسطينيون يواصلون إضرابهم في السجون الإسرائيلية

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قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وأوضح المركز في بيان، اليوم الاثنين، أن الأسرى يواصلون إضرابهم المفتوح في ظل ظروف صحية خطيرة يواجهونها.

على صعيد متصل، استهدف مستوطنون بالحجارة منزلاً بين قريتي جالود وقصرة جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة إن مستوطنين من "يش كودش" هاجموا منزلاً ما أدى إلى تحطم نوافذه.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الأهالي والمستوطنين في محاولة لصد الهجوم في المنطقة التي تتعرض لانتهاكات متواصلة بالتزامن مع الموسم الحالي لقطف الزيتون.

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