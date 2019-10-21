إسبر: البنتاجون يبحث إبقاء بعض القوات في شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم الاثنين، إن إبقاء بعض القوات الأميركية في أجزاء من شمال شرق سوريا قرب حقول النفط مع قوات سوريا الديموقراطية، لضمان عدم سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي أو جهات أخرى على النفط، من بين الخيارات التي تجري مناقشتها.

وقال إسبر للصحفيين خلال رحلة إلى أفغانستان بينما يجري سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، إن بعض القوات ما زالت تتعاون مع قوات شريكة قرب حقول النفط وإن المناقشات جارية بشأن إبقاء بعض القوات هناك.

وأضاف أنه لم يقدم هذا الاقتراح بعد لكن مهمة وزارة الدفاع هي بحث كافة الخيارات.

اقرأ أيضاً... القوات الأميركية تواصل انسحابها من شمال سوريا

Advertisements

وكان قد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الأميركية، المنضوية ضمن التحالف الدولي، تواصل انسحابها من مواقعها وقواعدها العسكرية شمال سوريا.



وذكر أن رتلا عسكرياً تابعاً للقوات الأميركية شوهد وهو يغادر الأراضي السورية عبر معبر سيمالكا الحدودي مع العراق ليلة الأحد/الاثنين.

وأظهرت لقطات مصورة أكثر من 100 مدرعة تحمل قوات إلى العراق في إطار الانسحاب الأميركي من سوريا.