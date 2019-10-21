أنور قرقاش: المظاهرات في أكثر من بلد عربي استغاثة إنقاذ لعودة الدولة العادلة

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن المظاهرات التي يشهدها أكثر من بلد عربي هي استغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية والعادلة.

وأضاف معاليه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "هي صرخة ضد الطائفية، وضد الانتماءات الحزبية التي تتدثّر بالدين. هي طلب العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، كما هي دعوة بأن يكون الفيصل أداءً ينشد صالح المواطن".

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