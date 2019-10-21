قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن المظاهرات التي يشهدها أكثر من بلد عربي هي استغاثة إنقاذ لعودة الدولة الوطنية القوية والعادلة.
وأضاف معاليه في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "هي صرخة ضد الطائفية، وضد الانتماءات الحزبية التي تتدثّر بالدين. هي طلب العودة إلى الهوية الوطنية الجامعة، كما هي دعوة بأن يكون الفيصل أداءً ينشد صالح المواطن".
اقرأ أيضاً... أنور قرقاش: الإنجاز ومتابعة المشاريع أولوية القيادة ورضا المواطن أساس دولتنا
كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش: المظاهرات في أكثر من بلد عربي استغاثة إنقاذ لعودة الدولة العادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.