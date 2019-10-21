الجبير: مقتنعون بتورط إيران في هجمات أرامكو

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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الاثنين، إن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح، مؤكداً أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير الجبير بندوة حوارية في لندن، شدد فيها على أن المملكة العربية السعودية مقتنعة “من خلال الأدلة الموجودة لدينا بتورط إيران في هجمات أرامكو”.

وخلال كلمته بالمعهد الدولي للشؤون الخارجية في لندن، قال الجبير إن أيادي إيران تمتد إلى عدد من الدول العربية.

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وأشار إلى أن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة، مضيفاً: “مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية هي إيرانية”.

وعن الاتفاق النووي الإيراني، قال الوزير السعودي، إن به عيوباً، حيث لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة.

وأضاف: “قلنا مراراً لا نريد حرباً، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات”.

وقال الجبير إن تصدير الثورة الإيرانية، كما ينص عليه الدستور الإيراني، غير مقبول إطلاقاً.