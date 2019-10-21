اعتقال امرأة ألمانية لصلتها بتنظيم داعش



اتهم الادعاء امرأة ألمانية بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وتعريض الأطفال للخطر لقيامها بنقل أطفالها الثلاثة الصغار إلى سوريا والانضمام إلى جماعة الدولة الإسلامية المتطرفة.

قال ممثلو الادعاء اليوم الاثنين إن كارلا جوزفين، التي لم يعلن عن اسمها الأخير، نقلت ابنها وبناتها إلى سوريا في عام 2015، بينما كان زوجها في رحلة عمل.

خضع أبناؤها لتلقين أيديولوجي من تنظيم الدولة الإسلامية، وعندما تساءل ابنها عن التعليم، أبلغت قيادة المجموعة وعوقب، وخضع ابنها أيضًا لتدريب شبه عسكري قبل قتله عام 2018 عندما تم تفجير مركبهم.

لم تتمكن كارلا جوزفين من إقناع زوجها بالانضمام إليها، وتزوجت مقاتل من تنظيم "داعش" الإرهابي من الصومال في عام 2016 وخضعت لتدريب شبه عسكري.

وتم القبض عليها عند عودتها إلى ألمانيا في أبريل.

