كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدر يدعم المحتجون في العراق عن طريق "تغريدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا وأخبر "الصدر" في تغريدة نُشرت على حسابه، المتظاهرين أنهم جعلوا الطبقة السياسية تعيش في حالة من الخوف.
وقال الصدر: "أن الحكومة غير قادرة على تحقيق الإصلاحات"، مضيفاً "أن الطبقة السياسية لا يمكنها اتخاذ أي قرار دون موافقة القوى الأجنبية".
كما دعا الصدر المتظاهرين إلى عدم وقف مظاهراتهم السلمية.
وهناك استعدادات مستمرة لاستئناف الاحتجاجات يوم الجمعة القادم، بعد عام واحد من إعلان حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
قال الخبير الأمني، فاضل أبو رغيف لـ "الشرق الأوسط": "أن نتائج التحقيق في مقتل أكثر من 100 شخص خلال المظاهرات، التي عقدت في العراق منذ 1 أكتوبر، من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة".
وكان الزعيم الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني قد أعطى السلطات "أسبوعين" للكشف عن نتائج التحقيق.
وقال أبو رغيف: "الحكومة غير قادرة على تأجيل الإفراج عن هذه النتائج"، مضيفًا: "أن العديد من الضباط والمسؤولين سيكونون مسؤولين عن مقتل المحتجين".
وأعلن عبد المهدي هذا الشهر عن تشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقيق الكامل في الحوادث التي وقعت أثناء المظاهرات العراقية وأدت إلى مقتل 165 من المحتجين وإصابة الآلاف، بمن فيهم أفراد قوات الأمن.
أحتجاجات العراق
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ الأول من أكتوبر الجاري، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.
وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".
جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.