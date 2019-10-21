كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: معدل الفقر في قطاع غزة هو الأعلى على مستوى العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة في تقرير لها، أن معدل الفقر في عام 2019 هو الأعلى في العالم.

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي تم الاحتفال به في 17 أكتوبر، قال وكيل الوزارة "غازي حمد"، إن معدلات الفقر والبطالة قد وصلت إلى حوالي 75 في المائة في عام 2019.

وأضاف: "أن قطاع غزة يعاني من حالة رهيبة الوضع الاقتصادي نتيجة للممارسات الإسرائيلية العدوانية التي تزايدت منذ الانتفاضة الثانية، التي اندلعت في عام 2000، وحرمت الآلاف من الفلسطينيين من وظائفهم، وكذلك بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على الأرض منذ عام 2006، وتقييد حركة المواطنين والبضائع.

وذكر تقرير الوزارة، أن 70% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما 33.8% منهم يعيشون تحت خط الفقر المدقع و65.6% من الأسر الفقيرة لاجئة.

وقال أيضًا: "إن غزة تمتلك أعلى مؤشرات الفقر في العالم، مضيفًا "أن الجهود التي تبذلها الحكومة والمؤسسات الدولية والمحلية تعتبر أنشطة إغاثة تلبي فقط حوالي 50 في المائة من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة.

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وكشفت وثائق الوزارة، أن هناك 46.910 أسرة لاجئة في القطاع، مضيفة أنهم أُجبروا على الخروج من منازلهم بعد عام 1948.

وحتى يوليو، قالت الوزارة: "إن 70.645 أسرة استفادت من البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية، وهو ما يمثل 20 بالمائة من سكان القطاع، الذين يقعون تحت خط الفقر المدقع.

وأوضح حمد: "أن 37 في المائة من الأسر التي تستفيد من البرنامج تدعمها النساء، بما في ذلك 15 في المائة من الأسر التي تعولها أرامل".

ودعا حمد، إلى "ضمان استقلال العمل الإنساني بعيدًا عن التوترات السياسية وتحسين مستويات معيشة سكان قطاع غزة من خلال فتح المعابر الحدودية والسماح للمواطنين والسلع بالتحرك بحرية.

كما طالب بتعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في الجيب من أجل تأمين ظروف معيشية لائقة للفقراء.

