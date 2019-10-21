شبح الإضرابات يصل إلى وزارة أخنوش.. يومان متتاليان من الإضراب ودعوات إلى فتح باب الحوار مع النقابة

تستعد شغيلة وزارة الفلاحة لخوض إضراب ليومين متتاليين، خلال الأسبوع الجاري، متهمة الحكومة بـ”المقاربة الانتقامية” لبعض القطاعات الحكومية.

الدعوة للإضراب ليومي الأربعاء والخميس المقبلين، أطلقتها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، قبل أن تنضم الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إليه، داعية كل المنخرطين، والمتعاطفين إلى الانخراط فيه.

وفي بلاغ لها، أصدرته، اليوم الاثنين، دعت الجامعة المغربية للفلاحة، الحكومة إلى التعامل الجدي، والمنصف مع الملف المطلبي للهيأة الوطنية للتقنيين في المغرب بصفة عامة، وتحكيم العقل، وتبني الحكمة في التعامل مع الهيأة، والعدول عن الاقتطاعات، والتراجع عن القرارات المتخذة في حق بعض أعضائها.

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كما وجهت الجامعة دعوتها إلى شغيلة القطاع في الإدارات، والمؤسسات العمومية من تقنيين، وتقنيات، وحاملي الشهادات التقنية للانخراط بقوة في الإضراب الوطني، قصد إنجاح هذه المحطات الاحتجاجية.

ووجهت الجامعة الدعوة إلى وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، لفتح حوار بناء، ومثمر مع النقابة، لتجاوز الاحتقان السائد، وتماشيا مع مخرجات الحوار الاجتماعي لاتفاق 25 أبريل الأخير، الذي التزمت من خلاله الحكومة بدعم الحوارات الاجتماعية القطاعية.