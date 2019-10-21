البطولة العربية لكرة السلة.. جمعية سلا يستهل مشواره اليوم بمواجهة خدمات البريج الفلسطيني

يستهل فريق الجمعية السلاوية لكرة السلة، مشواره في النسخة 31 من البطولة العربية، مساء اليوم الاثنين، بمواجهة خدمات البريج الفلسطيني.
وأوقعت القرعة، التي تم سحبها، أمس الأحد، في الرباط، جمعية سلا في المجموعة الثانية، إلى جانب خدمات البريج، والكويت الكويتي، والأهلي طرابلس الليبي، ثم نادي سطاوالي الجزائري.
وأمام ممثل المغرب الثاني في البطولة، الجيش الملكي، فجاء في المجموعة الأولى رفقة أندية، الاتحاد المنستيري التونسي، والاتحاد السكندري المصري، ثم الماني السوداني، علما أن الفريق العسكري سيبدأ مشواره الأربعاء القادم، بملاقاة الاتحاد المنستيري.
وضمت المجموعة الثالثة الريان القطري، والرفاع البحريني، والجزيرة المصري، وبيروت اللبناني، ثم أهلي سداب من سلطنة عمان.
وتحتضن قاعة فتح ﷲ البوعزاوي في سلا، مباريات البطولة، التي ستنطلق اليوم، وتستمر إلى غاية 31 من الشهر الجاري.
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