مدير أبناء اللد: فريقنا لا يمر بأزمة وسيستعيد عافيته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعاني فريق أبناء اللد من وضعية سيئة في دوري الدرجة الممتازة بعد عدة خسارات متتالية، بحيث خاض 9 مباريات فاز في مباراتين منها مقابل خسارته في 7 مباريات أخرى.

ويحتل الفريق اللداوي المركز الرابع عشر بترتيب لائحة الدوري برصيد 6 نقاط.

وبهذا الصدد، قال مدير أبناء اللد، حسن الصانع، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفريق لا يمر بأزمة، صحيح بأنه مرّ بفترة صعبة وذلك بسبب ابتعادي عنه بعد وفاة والدي، وهذا ما أثر سلبا عليه باعتبار أنني المسؤول الوحيد فيه، وقد عدت في الأيام الأخيرة للفريق واجتمعت مع اللاعبين حتى يعود الفريق للمسار الصحيح".

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وأضاف "في الوقت الحالي نقوم بالتفاوض مع عدد من المدربين، وخلال الأيام القليلة القادمة سنقوم بالتعاقد مع مدرب جديد، وبدورنا لن نتسرع في جلب مدرب بحيث أننا نبحث عن مدرب صاحب خبرة وقادر على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح".

وأشار إلى أنه "لدينا كادر ممتاز وبدورنا وضعنا أمامنا هدف المنافسة في البلاي أوف العلوي، ونحن نأمل أن يستعيد الفريق عافيته بأسرع وقت ممكن حتى نكون عند حسن ظن الجماهير".

وختم الصانع بالقول "خلال الفترة القادمة سنقوم بالاستغناء عن خدمات عدد من اللاعبين، مقابل التعاقد مع لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات حتى يساهموا بالشكل المطلوب مع الفريق".