شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير : إستهداف إيران لأرمكو يؤكد نواياها العدائية نحو المنطقة والان مع التفاصيل
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة .
وأضاف "مقتنعون بأن الصواريخ التي ضربت منشآت النفط السعودية هي إيرانية .. مؤكداً أن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو موقف صحيح.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير الجبير بندوة حوارية اليوم الإثنين في المعهد الدولي للشؤون الخراجية بلندن، أكد فيها على أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي.
قال الجبير إن إيادي ايران تمتد إلى عدد من الدول العربية.
وعن الاتفاق النووي الإيراني، قال الوزير السعودي إن به عيوب حيث لا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة.
وأضاف: "قلنا مراراً لا نريد حرباً، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات".
وقال الجبير إن تصدير الثورة الإيرانية، كما ينص عليه الدستور الإيراني، غير مقبول إطلاقاً.
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