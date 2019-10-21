إجراءات كويتية عاجلة بعد جدل أثاره حفل لمطربين عراقيين

وبحسب ما نشره حساب "المجلس" الكويتي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأحد، فقد قررت الوزارة إيقاف نشاط الشركة لمخالفتها القرار الوزاري بشأن "ضوابط إقامة وتنظيم الحفلات".

وأثار حفل غنائي أقيم مؤخرا في أحد فنادق الكويت، غضبا كبيرا لدى مجموعة من النواب الكويتيين والنشطاء الإسلاميين في البلاد.



ودفع الجدل حول الحفل وزير الإعلام الكويتي للتوجيه بتشكيل لجنة للوقوف على "التجاوزات" التي حدثت في الحفل، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.