لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا الثانية للناشئات

وجرى تحديد موعد سحب قرعة البطولة يوم 12 تشرين الثاني، في العاصمة الأردنية عمّان حيث مقر إتحاد غرب آسيا، والتي سيتم بثّها ونقل وقائعها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ "واف".

ووفقاً لنظام البطولة، ستتنافس الفرق المشاركة في مجموعة واحدة حيث ستقام المباريات فيما بينها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتوّج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد نقاط في الترتيب النهائي.



كما قام اتحاد غرب آسيا بإعداد جدول مواعيد المباريات، إذ تبدأ المباراة الأولى عند الساعة الحادية عشرة ظهراً بتوقيت بيروت تليها المباراة الثانية عند الثالثة من بعد الظهر.

وفي السياق عينه، أبدت مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا عبير الرنتيسي ارتياحها لترتيبات اللجنة المنظمة استعداداً للنسخة الثانية من البطولة.

واطلعت الرنتيسي على ملعب فؤاد شهاب وتابعت سير الأعمال فيه وتفقدت جميع مرافقه ابتداءً من المركز الإعلامي، المنصة الرئيسية، منصة كبار الزوار، مدرّجات الجماهير بالإضافة إلى غرف اللاعبين والحكام وتم التأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية والتقنية، كما قامت بجولة تفقدية على فنادق المنتخبات واللجنة المنظمة والحكام.



وفي السياق عينه، عقدت الرنتيسي اجتماعاً تنسيقياً مع المدير الفني للمنتخبات في الاتحاد اللبناني باسم محمد وبحثت معه كافة الأمور المتعلقة بالاستضافة.

وبهدف دعم الكرة النسائية على مستوى أكبر، يعمل اتحاد غرب آسيا بالتنسيق مع الاتحاد اللبناني على توفير كادر نسائي لتنظيم البطولة يتألف من لاعبات منتخب لبنان سابقاً بالإضافة إلى عناصر كان لهن دور ريادي كبير في تطوير اللعبة.

وكان المنتخب الأردني قد توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في دبي بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح (4-3) إثر تعادلهما في الوقت الأصلي (1-1).

