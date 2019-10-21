وزير النقل يوجه بفتح مكتب خاص في البصرة للتواصل مع ممثلي التظاهرات

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس اللجنة العليا للإشراف على تلبية حزمة الإصلاحات الخاصة بالمتظاهرين وزير النقل عبد الله لعيبي وجه، اليوم، بفتح مكتب خاص في محافظة البصرة للتواصل مع ممثلي التظاهرات".وأضافت الوزارة، أن "الوزير التقى في ديوان محافظة البصرة بمجموعة من ممثلي التظاهرات وباشر باستلام ملفاتهم لتسهيل الاجراءات الخاصة للحصول على مطالبهم".

وتابعت، أن "لعيبي شرح بشكل سريع عمل اللجنة ومهامها امام المتظاهرين"، موكدا انه "سيتم استلام جميع مطالبهم من خلال مكتب خاص بهم لحين تلبية اخر طلب لابناء البصرة الفيحاء".