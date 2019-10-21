فيسبوك خارج قائمة أغلى عشر علامات تجارية في العالم

ووفق تقرير "إنتربراند" الذي يصدر للمرة العشرين، فإن شركة "آبل" الأميركية لا تزال تمتلك العلامة التجارية الأعلى في العالم، حيث تبلغ قيمتها 234 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9 في المئة عن التقرير السابق.وسيطرت "آبل" و"غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" على المراتب الأربع الأولى، فيما جاءت شركة "كوكاكولا" في المرتبة الخامسة.

واللافت في تقرير 2019 خروج شركة فيسبوك من قائمة أكبر 10 علامات تجارية، إذ تراجعت من المرتبة التاسعة في تقرير 2018، لتصبح في المرتبة 14 بعد أن تراجعت قيمة علامتها التجارية إلى نحو 40 مليار دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية حول العالم أكثر من 2.1 تريليون دولار بارتفاع نسبته 5.7 في المئة عن 2018.



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ودخلت شركات مثل "أوبر" في المرتبة 87 و"لينكدإن" في المرتبة 98 و"ديل" إلى المرتبة 63 ضمن قائمة الـ 100 .