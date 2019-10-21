فيسبوك خارج قائمة أغلى عشر علامات تجارية في العالم

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كشف تقرير جديد عن أفضل العلامات التجارية في العالم لعام 2019 بحسب قيمتها، والتي استحوذت فيها شركات التكنولوجيا على خمس مراتب من بين العلامات التجارية العشر ذات القيمة الأعلى في العالم.
وسيطرت "آبل" و"غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" على المراتب الأربع الأولى، فيما جاءت شركة "كوكاكولا" في المرتبة الخامسة.
واللافت في تقرير 2019 خروج شركة فيسبوك من قائمة أكبر 10 علامات تجارية، إذ تراجعت من المرتبة التاسعة في تقرير 2018، لتصبح في المرتبة 14 بعد أن تراجعت قيمة علامتها التجارية إلى نحو 40 مليار دولار.
وبلغت القيمة الإجمالية لأفضل 100 علامة تجارية حول العالم أكثر من 2.1 تريليون دولار بارتفاع نسبته 5.7 في المئة عن 2018.
ودخلت شركات مثل "أوبر" في المرتبة 87 و"لينكدإن" في المرتبة 98 و"ديل" إلى المرتبة 63 ضمن قائمة الـ 100 .
.آبل: 234 مليار دولار
.غوغل: 168 مليار دولار
.أمازون: 125 مليار دولار
.مايكروسوفت: 109 مليار دولار
.كوكاكولا: 63 مليار دولار
.سامسونغ: 61 مليار دولار
.تويوتا: 56 مليار دولار
.مرسيدس بنز: 51 مليار دولار
.ماكدونالدز: 45 مليار دولار
.ديزني: 44 مليار دولار
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.