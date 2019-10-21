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وزير الدفاع الأميركي يصل السعودية

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وصل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إلى المملكة العربية ، اليوم الاثنين، في أول رحلة له إلى الحليف الأمريكي الرئيسي في الشرق الأوسط منذ توليه المنصب هذا الصيف.
وسيلتقي إسبر بالقادة السعوديين والقوات الأمريكية أثناء وجوده في المملكة، بجسب ما نقلته وكالة "رويترز".

هذا ونشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية في المملكة العربية السعودية لتعزيز دفاعات المملكة بعد هجمات الشهر الماضي على منشآتها النفطية.


كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم الجمعة الماضي، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم أمس السبت، للوقوف على آخر تطورات العمليات في المنطقة، ومن ثم سيتوجه إلى اجتماع "الناتو" الوزاري في بروكسل، حيث يلتقي مع نظيره التركي.

وقال إسبر، إنه من المتوقع ذهاب ألف جندي سحبوا من سوريا إلى غرب العراق، وذكر، أن القوات في غرب العراق ستركز على المساعدة في الدفاع عن العراق، وقتال تنظيم "داعش".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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