اسياسيل تعوض مشتركيها عن فترة انقطاع الانترنت

مشتركينا الكرام، نظرا لاستقرار عودة خدمة الانترنيت من مجهزينا والذي توقف مؤقتا بموجب القرارات الحكومية ذات العلاقة، فان شركتنا ستقوم بتطبيق الخطة الموضوعة لتعويض مشتركيها الكرام اعتبارا من اليوم. شاكرين لكم صبركم ومعتذرين لكم عن القطع الذي كان خارج ارادتنا ونحن فخورين بمحبتكم وتواصلكم، وسيستلم المشتركين المعنيين رسالة توضيحية حول آلية وتفاصيل التعويض. آسياسيل منكم وبيكم

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