نشرت النجمة إليسا تغريدة عبر "تويتر" علّقت فيها على الورقة الإصلاحيّة التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري منذ قليل، وجاء فيها: "كتير حابة صدّق الرئيس الحريري بكلامو وبالورقة الاقتصادية بس المشكلة إنو هالسلطة الفاسدة ما بحياتها رح تعمل هالإنجازات بالطقم الحالي". وأضافت اليسا في تغريدتها، "لو قادرين كانو عملوهن من زمان"، مطالبة بالقول "بدنا حكومة مستقلة يكونو أصحاب الاختصاص هني المسؤولين فيها عن الإنقاذ". وتشهد عدة مناطق من العاصمة اللبنانية بيروت تظاهرات يشارك فيها آلاف اللبنانيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعلّق على ورقة الحريري الإصلاحيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.