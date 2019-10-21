الجيش السعودي: أزمات المنطقة مستمرة بعد حكم الخميني

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العين الإخباريةالإثنين 2019/10/21 06:31 م بتوقيت أبوظبي
جانب من مؤتمر الأمن والدفاع في الرياض
قال رئيس هيئة الأركان بالجيش السعودي الفريق أول الركن فياض حامد الرويلي، الإثنين، إن القوات المسلحة السعودية تتصدى لتهديدات إيران وأذرعها كافة.
وأضاف الرويلي، في كلمة له خلال مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون الخليجي والذي ضم مجموعة من الدول العربية والغربية، أن المنطقة تعاني أزمات متواصلة منذ وصول النظام الإيراني بقيادة الخميني للحكم.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على نحو 30% من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته 20% من الممرات التجارية العالمية.
وقال: "إن اجتماع اليوم جاء للتوصل إلى أنسب الطرق لتوفير القدرات العسكرية المشتركة التي تحقق تأمين الحماية للمنشآت الحيوية والحساسة، حيث إن المنطقة ما زالت تعاني من أزمات متواصلة منذ وصول نظام الثورة الإيرانية إلى الحكم.
وتابع: "النظام الإيراني يعمل على مبدأ تصدير الفوضى للدول الأخرى، والخروج عن الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، عن طريق توظيف المذهبية الدينية لخدمة السياسة وبتبني ودعم جماعات وأذرع وعناصر موالية لها".
وعقد بالرياض اليوم مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول وذلك للتأكيد على الحماية البحرية والجوية ومناقشة الأعمال العدائية الإيرانية، والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن واستقرار المنطقة.
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