وزير الدفاع الأمريكي يصل الرياض وردع إيران أبرز ملفاتها

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تحمل أجندتها ملفات عدة أبرزها مواجهة التهديدات الإيرانية.

زيارة الوزير الأمريكي للرياض، والتي لم تُعرف مدتها، تأتي قبيل توجهه إلى بروكسل، حيث سيبحث مع وزراء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، جملة من القضايا لتنسيق الخطوات التالية للحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للأزمة في سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة؛ فإن إسبر سيؤكد للسعودية "التزام بلاده بأمن المملكة والدفاع عن المصالح الأمريكية في منطقة الخليج ضد أي تهديدات إقليمية وخاصة من إيران".

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وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت وزارة الدفاع السعودية استقبال تعزيزات إضافية أمريكية، مؤكدة أن واشنطن تشارك الرياض الحرص على حفظ الأمن الإقليمي.

ويأتي إرسال التعزيزات في إطار العمل المشترك بين البلدين لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية بالسعودية للمساعدة في ردع العدوان الإيراني.

ومن المقرر أن يبحث وزير الدفاع الأمريكي تطورات الأوضاع في اليمن وانتهاكات مليشيا الحوثي، إضافة إلى مجريات الأمور في سوريا في ضوء التدخل العسكري التركي.