"العموم البريطاني" يرفض إجراء تصويت جديد على بريكست

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني، الإثنين، طرح اتفاق بريكست بين لندن والاتحاد الأوروبي على التصويت، موضحا أنه تم التصويت على ذلك السبت الماضي.
واعتبر بيركو أمام النواب أن التصويت مرة ثانية على الموضوع نفسه سيكون أمرا "مكررا"، وكان المجلس أقر تعديلا السبت الماضي أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وتخيم حالة من الفوضى على مشهد الخروج مرة أخرى، مع بقاء 10 أيام فقط على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
ونصب المعارضون في البرلمان فخا لجونسون، السبت، وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، ما يخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير/كانون الثاني.
وبحكم القانون فإن جونسون كان مجبرا على إرسال رسالة يطلب فيها تمديد مهلة الخروج حتى 31 يناير/كانون الثاني عام 2020، بعد رفض النواب في مجلس العموم، السبت، دعم الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.
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