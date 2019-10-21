الخارجية الإريترية تستدعي السفير الألماني في أسمرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت وزارة الخارجية الإريترية سفير ألمانيا بأسمرا، وذلك على خلفية ما سمتها حملة منظمة ضد الحكومة الإريترية.



وقال وزير الإعلام الإريتري، يماني جبرا مسقل، الإثنين، إن وزارة الخارجية الإريترية استدعت سفير ألمانيا بأسمرا، وذلك على خلفية حملة إعلامية منظمة ضد الحكومة الإريترية.

وأضاف على حسابه "بتويتر" أن موقع "دويتشه فيله" الذي تموله الحكومة الألمانية ينفذ في حملات تشويه بلا حدود ضد إريتريا، خاصة عن عملية السلام والخدمة الوطنية من قبل كبار المحررين في خدمات اللغة الإنجليزية - الأمهرية بالموقع.

وتابع أن وزارة الخارجية الإريترية طلبت توضيحاً من السفير الألماني بأسمرا لهذا النهج الغريب وتصحيحه الذي لا علاقة له بالصحافة الموضوعية من قبل جماعة تمولها الحكومة الألمانية.

وتبث مؤسسة دويتشه فيله الألمانية إذاعتها عبر الراديو أو التلفاز والشبكة العنكبوتية بمختلف اللغات، ولها محطات راديو بأكثر من 30 لغة، ومحطة تلفاز تبث باللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية والعربية والأمهرية.