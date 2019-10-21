الجبير: إيران وفرت لـ"القاعدة" ملاذا آمنا عقب هجمات 11 سبتمبر‎

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، الإثنين، إن المملكة العربية السعودية لا تسعى للحرب مع إيران لأنها ستكون مدمرة للمنطقة بأكملها.



وأكد الجبير، خلال لقائه بالمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في العاصمة البريطانية لندن، أن إيران لا تحترم سيادة الدول الأخرى، ودأبت منذ 40 عاما على عدم احترام القوانين الدولية ومهاجمة السفارات واغتيال الدبلوماسيين.

وأوضح وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية أنه عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول انتقل قادة تنظيم القاعدة إلى طهران بعد أن وفرت لهم ملاذا آمنا، بخلاف سعي إيران لتصدير الثورة لمختلف دول العالم وزعزعة استقرارها.

وطالب الجبير إيران بضرورة التوقف الفوري عن السلوك العدواني، إذا أرادت أن تتعامل معها المملكة العربية السعودية بصفتها دولة طبيعية، مؤكدا أن هناك إجماعا من المجتمع الدولي على مطالبة إيران بوقف دعمها للإرهاب.

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وفيما يخص حادث الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو، أكد الجبير أن المملكة العربية السعودية لم تحمل طهران مسؤولية الهجوم الأخير على أرامكو إلا بعد صدور نتائج التحقيقات.

وأشاد الجبير بالعلاقات السعودية الأمريكية، وتابع قائلًا: "ليس لدينا أدنى شك في دعم الولايات المتحدة لبلادنا".

وشدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على أهمية التنسيق والاتحاد مع الحلفاء لمحاربة الإرهاب والتطرف.

وفيما يخص الأزمة اليمنية، أكد أن هناك حوارا دوليا بشأن اليمن يهدف إلى التوصل إلى أفضل حل للأزمة هناك، وأوضح أن هناك تعاونا شاملا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل زيادة فعالية الجيش اليمني.

وأضاف الجبير أن أزمات الشرق الأوسط تؤثر على العالم أجمع، مؤكدا دعم المملكة العربية السعودية للجنة الدستورية في سوريا.