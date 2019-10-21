انت الان تتابع مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج يمثل أمام محكمة بريطانية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج

مثل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أمام محكمة بريطانية اليوم الاثنين في جلسة استماع إجرائية لطلب ترحيله للولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع أسانج / 48 عاما/ قضبته لتحية أنصاره في محكمة ويستمنستر الجزئية. وبدا أسانج حليق الذقن. وقال أشخاص بالمحكمة إن أسانج تلعثم وتردد لدى سؤاله عن اسمه.

ولم يتم منح مارك سامرز محامي أسانج الوقت الكافي للاستعداد للقضية. ورفض محامي الحكومة الأمريكية المزيد من التأجيلات.

وأصدر القاضي فانيسا باراتسير قرارا بعقد جلسة الاستماع مثلما هو مقرر في شباط/فبراير المقبل، ليخصص خمسة أيام لجلسات الاستماع الكاملة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة برس اسوسييشن ووسائل إعلام أخرى من المحكمة. ومن المقرر عقد جلسة استماع إجرائية أخرى في 19 كانون أول/ديسمبر المقبل.

وقال أسانج للقاضي " لا أستطيع البحث عن أي شيء، ولا أستطيع الاطلاع على كتابتي".

Advertisements

وتتهم الحكومة الأمريكية الأسترالي أسانج / 48 عاما/ بالتآمر مع المحللة الاستخباراتية العسكرية تشيلسي مانينج في تسريب مجموعة من المواد السرية عام .2010

وتتعلق الوثائق بالحروب في العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى معلومات بشأن مصادر استخباراتية.

وأعرب موقع "ويكيليكس" في وقت سابق عن قلقه إزاء الحالة الصحية لأسانج.

وأخرجت الشرطة البريطانية أسانج بالقوة من داخل سفارة الأكوادور في لندن يوم 11 نيسان/أبريل الماضي، بعدما انهت الإكوادور وضع اللجوء الممنوح له. وكان أسانج أمضى سبعة أعوام داخل السفارة لتجنب الاعتقال.

وطالب ماسيمو موراتي، نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا، بريطانيا بعدم الموافقة على ترحيل أسانج للولايات المتحدة، حيث أنه يواجه "مخاطر حقيقية للتعرض لانتهاكات حقوقية خطيرة".