وزير الدفاع الأميركي يبدأ زيارة إلى السعودية

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين، وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في زيارة رسمية إلى المملكة .



وتزامن وصول إسبر إلى الرياض، مع إنعقاد مؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة من (مصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، واليونان) .

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ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على الحماية البحرية والجوية ومناقشة الأعمال العدائية الإيرانية، والمشاركة بالقدرات المطلوبة لحماية أمن واستقرار المنطقة .

وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي أن انعقاد المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية التي تحيط بدول المنطقة التي تحتوي على حوالي (%30) من إمدادات الطاقة في العالم، وتشكل الممرات الملاحية ما نسبته (%20) من الممرات التجارية العالمية، وهو ما يعادل (%4) من الناتج القومي العالمي .