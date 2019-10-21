إعلامى إماراتى: حرب أردوغان ليست ضد الإرهاب بل لاحتلال سوريا

الإثنين 21 أكتوبر 2019

الخليج 365

فضح الإعلامى الإماراتى إبراهيم بهزاد، التعاون القائم بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتنظيم داعش الإرهابى، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم كانوا أمام أعين القوات التركية ورغم ذلك لم يحاربهم أردوغان.



وقال الإعلامى الإماراتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أفراد تنظيم داعش الارهابي على الحدود مع تركيا وتحت أنظار الجيش التركي وبجانبهم لم يخرج أردوغان و يطالب بمحاربتهم و حماية حدود بلاده حينها ‼

وتابع الإعلامى الإماراتى، أن حرب أردوغان الحقيقيّة هى ضد الأكراد ولاحتلال أراضي سوريا لا بحجة محاربة الإرهاب.