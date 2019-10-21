أحمد الريسوني يثير سخطاً واسعاً بعد قدحه للمغربيات

الإثنين 21 أكتوبر 2019

أحمد الريسوني

الخليج 365

أثار رئيس ما يسمى الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، احمد الريسوني، سخطاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد هجومه على المغربيات على خلفية تضامن بعض الناشطات مع أبنة أخيه، الصحافية هاجر الريسوني المتهمة بـ"الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج" .



ونشر الريسوني المعروف بإنتماءه لتنظيم الإخوان المحظور، مقالاً ووصف فيه النساء اللواتي خرجن للتضامن مع ابنة أخيه التي شملها عفو ملكي قبل أيام، بـ "النسوة الخاسرات" .

وقال الريسوني في مقاله الذي حمل عنوان "نعم أنا مع الحريات الفردية" : "لقد رأينا مؤخرًا بعض النسوة الخاسرات يرفعن لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهن، مع أن الظاهر من سوء حالهن أنهن لن يجدن إلى الجنس سبيلا، لا حلاله ولا حرامه".

Advertisements

وأعتبر نشطاء مغربيون مقال الريسوني، بإنه قدح للنساء وإهانة واعتداء صريح على شرف المغربيات، لما تضمنه من نعوت .

وقالت الناشطة اليسارية المغربية فدوى الرجواني، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بـ“الفيسبوك“، "لا يهمني في هذه الفقرة رأيه في الإجهاض والعلاقات الجنسية فهو ليس بالجديد، ولكن ما أربكني فعلا هو أن يسمح فقيه وعالم لنفسه بالسخرية من خلق الله، وهل كل النساء اللواتي وجدن للجنس سبيلا حلاله وحرامه هن نساء جميلات حسب معايير العالم المقاصدي؟".

فيما قال المحلل السياسي، عمر الشرقاوي "لم أجد رداً بليغا اتجاه كلام الريسوني غير وصفه بأنه خطاب غير مسؤول وأرعن ومتهور" .. مضيفاً الريسوني قبل أن يسيء لبعض النساء أساء لنفسه وسمح للكثيرين بأن يطلقوا عليه أرجلهم بكل أريحية" .

فيما علقت النائبة البرلمانية المغربية حنان رحاب، على تصريحات الريسوني، بإنها طعن في كرامة نساء المغرب وإنسانيتهن وتبخيس لنضالاتهن واستهزاء من حياتهن .. معتبرة ذلك دليل كاف على المنطلقات والغايات المتزمتة والرجعية التي يسعى هو وجماعته إلى فرضها في بلادنا .