دفاعات الجيش الليبي تسقط طائرة مسيرة جنوب طرابلس

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الإثنين 21 أكتوبر 2019
الجيش الليبي
متابعات_الخليج 365
أسقطت دفاعات الجيش الليبي، يوم الإثنين، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيات حكومة الوفاق في محور الطويشة، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.
ونقل موقع إرم نيوز الإخباري، عن مصدر عسكري أن الوحدات العسكرية تسيطر سيطرة تامة على محور الطويشة، بعد معارك عنيفة دارت، اليوم، مع ميليشيات حكومة الوفاق، تمكنت خلالها من طردها بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات .
وذكر أن قوات الجيش الوطني تقاتل حاليًا في تخوم العاصمة طرابلس، وتمكنت من صد هجمات معاكسة فاشلة ويائسة نفذتها الميليشيات، في محاولة منها لإعادة السيطرة على مواقع خسرتها جنوبي العاصمة .
وشهدت محاور القتال في عين زارة والخلة وشارع الخلاطات والأربع شوارع السويحلي ومحور اليرموك، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين وحدات الجيش وميليشيات حكومة الوفاق.
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