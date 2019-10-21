شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: مقتل الجزائري «الشايب» القيادي في القاعدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (تونس)كشفت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الاثنين) هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه أمس (الأحد)، معلنة أنه جزائري الجنسية ويعتبر من أخطر القيادات وأكثرها دموية في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وقالت الداخلية إن القيادي الذي قضي عليه في منطقة السيف بولاية القصرين هو الجزائري مراد بن حمادي الشايب المُكنى بـ«عوف أبو المهاجر»، وهو شقيق الإرهابي لقمان أبو صخر الذي قتل عام 2015.
وشارك الشايب في العديد من الهجمات التي استهدفت عسكريين وأمنيين ما بين سنوات 2013 و2016 وعامي 2018 و2019.
وقالت السلطات التونسية في السابق إن لقمان أبو صخر هو قائد كتيبة عقبة بن نافع المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وقتل في 28 مارس 2015 مع 8 آخرين من عناصر الكتيبة التي تتحصن في جبال غرب تونس على الحدود مع الجزائر، في كمين نصبته لهم الشرطة بمنطقة جبلية من ولاية قفصة (جنوب غرب).
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد زكري أمس إن قياديا إرهابيا في جماعة عقبة بن نافع قتل خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات العسكرية والحرس الوطني قرب الحدود الجزائرية.
وأضاف أن إرهابيا آخر أصيب خلال العملية المستمرة في المنطقة.
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