شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان البريطاني يرفض التصويت على اتفاق بريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، طلب الحكومة إجراء تصويت حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مع القادة الأوروبيين حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وبرر بيركو قراره بالقول إن المجلس صوت يوم السبت الماضي على الاتفاق وإنه سيكون من قبيل "التكرار" مناقشته مرة أخرى.

وكان جونسون يسعى إلى الحصول على دعم النواب للاتفاق الذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي حتى يتمكن من قيادة البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الرفض فيما كان يحاول رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون، طرح صفقة الـ Brexit للتصويت في البرلمان، وسط إصرار الحكومة على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري.

وكانت الأنظار تتجه إلى جون بيركو، بشأن ما إذا كان سيسمح لجونسون بتقديم اتفاق الانفصال مرة ثانية للتصويت.

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ووسط ترقب تصويت البرلمان على خطة جونسون، قفز الجنيه الإسترليني فوق 1.30 دولار.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الاتحاد الأوروبي سيؤجل خروج بريطانيا من التكتل حتى فبراير شباط 2020 إذا عجز رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن إقناع البرلمان باتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية إن التأجيل سيكون "مرنا" مما يعني أن بريطانيا يمكن أن تنسحب من الاتحاد أول نوفمبر/تشرين الثاني أو 15 ديسمبر/كانون الأول أو يناير/كانون الثاني إذا أقر البرلمان الاتفاق قبل انتهاء فترة التمديد.

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وأضافت الصحيفة أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى تتاح لحكومات دول الاتحاد الأوروبي الفرصة لتقييم احتمالات إقرار الاتفاق في البرلمان البريطاني قبل يوم الثلاثاء القادم.

وأبلغ دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي رويترز يوم الأحد أنه استنادا إلى التطورات في لندن فإن خيارات التمديد ستتراوح بين شهر إضافي، أي إلى آخر نوفمبر، ونصف عام أو أكثر.