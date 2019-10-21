هيلاري كلينتون تنشر رسالة «مهينة» على صفحتها بموقع تويتر

الموجز
نشرت المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية، وعضو الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، على صفحتها تويتر، محاكاة ساخرة لرسالة ترامب "المهينة" لأردوغان.
والرسالة الساخرة، موجهة افتراضيا من الرئيس الأمريكي السابق جون إف. كينيدي إلى الرئيس الروسي السابق نيكيتا خروتشوف، وذلك خلال أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.
وتبدأ الرسالة المزعومة من قول كينيدي: "لا تكن مغفلا، حسنا؟ أخرج صواريخك من كوبا".
وتكمل الرسالة: "الجميع سيقولون أحسنت يا خروتشوف أنت الأفضل، لكن إن لم تفعل ذلك سيقول الجميع يا له من أحمق ويهزؤون من بلدك القمامة وسيسمونها بالـ"تبثر السوفيتي".
وتنتهي الرسالة بكلمات: "أنت تجعلني أفقد أعصابي، سأتصل بك لاحقا، أعانقك".
وهذه التعابير تشبه رسالة ترامب الذي قال فيها: "لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمقا"، مضيفا: "سوف أتصل بك لاحقا".
ومازحت كلينتون قائلة إن الرسالة "كانت في الأرشيف".
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