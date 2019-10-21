وزير الدفاع الصيني: حل مسألة تايوان أهم مصلحة وطنية للصين

شدد وزير الدفاع ​الصين​ي وي فنج خه، على أن "حل مسألة ​تايوان​ هي أهم مصلحة وطنية للصين، وإنه لا توجد قوة يمكنها منع إعادة توحيد الصين".

وخلال افتتاح منتدى شيانغشان في بكين، الذي تعتبره الصين الرد على منتدى "شانجري-لا" للحوار الأمني في ​سنغافورة​، لفت الى أن "الأنشطة الانفصالية محكوم عليها بالفشل".