شدد وزير الدفاع الصيني وي فنج خه، على أن "حل مسألة تايوان هي أهم مصلحة وطنية للصين، وإنه لا توجد قوة يمكنها منع إعادة توحيد الصين".
وخلال افتتاح منتدى شيانغشان في بكين، الذي تعتبره الصين الرد على منتدى "شانجري-لا" للحوار الأمني في سنغافورة، لفت الى أن "الأنشطة الانفصالية محكوم عليها بالفشل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الصيني: حل مسألة تايوان أهم مصلحة وطنية للصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.