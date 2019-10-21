شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على تشكيل مجلس أمناء مدينة زويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتحدد المادة تشكيل مجلس الأمناء وخفض عدد أعضاء المجلس من 30 عضوا كما كان مقدما فى مشروع الحكومة إلى 15 عضوا من بينهم 10 من العلماء البارزين فى تخصصهم وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها من الكفاءة والنزاهة .

وحذف البرلمان أن يضم تشكيل مجلس الأمناء وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء نص المادة كما يلى :

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"يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة عشرا عضوا منهم عشرة من العلماء البارزين فى تخصصهم وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

ويضع المجلس لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.