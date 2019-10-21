شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع البرلمان" توافق على مشروع قانون تطوير منظومة النقل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأثنين الموافقة على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.

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وقال اللواء محمد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة، أن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة يعد أحد التشريعات الهامة فى إطار مساعى الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي.

وأضاف كساب، أن مشروع القانون يأتى استكمالًا لما تحقق من إنجازات فى منظومة النقل، مما يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق.