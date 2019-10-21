شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل قمعه.. الأمن التركى يلقى القبض على 3 رؤساء بلديات كردية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن قوات الأمن التركية اعتقلت ثلاثة من رؤساء البلديات الكردية الذين سبق إقالتهم من مناصبهم فى ديار بكر جنوب شرق تركيا.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن الشرطة التركية اعتقلت رئيس بلدية دياربكر الكبرى، عدنان سلجوق مزراقلى، ورئيسة بلدية كايابينار، كازبان يلماز، ورئيس بلدية بيسميل، أورهان أياز، حيث تبين أنه تم إصدار قرارات اعتقال بحق رئيس البلدية الكبرى ورئيسا البلديتين الفرعيتين التابعين لحزب الشعوب الديمقراطى الكردى بتهم الانتماء لتنظيم إرهابى والترويج لتنظيم إرهابى فى إطار التحقيقات التى تديرها نيابة دياربكر.

وأشارت صحيفة زمان، إلى أنه خلال مداهمات متزامنة على منازلهم اعتقلت قوات الأمن بديار بكر كلا من مزراقلى ويلماز وأياز، حيث تأتى العملية بعد شهرين من إصدار وزارة الداخلية التركية قرارات بإقالة عدد من رؤساء البلديات الكبرى والفرعية المنتخبين فى جنوب شرق تركيا، وتعيين وصاة بدلا منهم، كما تتزامن قرارات الاعتقالات مع إعلان حزب الشعوب الديمقراطى الذى ينتمى إليه رؤساء البلديات رفضه عملية "نبع السلام" التى نفذتها تركيا ضد الأكراد فى شق الفرات شمال سوريا.