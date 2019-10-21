شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المعارضة التركية تدعو للتخلص من حكم أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو لاجتماعات تيارات تركية معارضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان يؤكدون فيه ضرورة التخلص من النظام التركى الحاكم.

ووفقا للفيديو الذى نشرته منصة "تركيا الآن"، التابعة للمعارض التركية، فإن هذه المنصات أكدت أن هذه السلطة تتغذى على عداوة الأكراد وتحاول الوقوف إلى جانب تقسيم المجتمع بتمييزه ولن تتوقف السلطة عن ذلك، مطالبين بضرورة التخلص من حكم أردوغان.

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وأكدت المعارضة التركية :"نعم، يذهبون وعند ذهابهم سيستمرون فى زيادة الضرر الذى أحدثوه حتى يومنا هذا لدينا اعتراض على هذا، ونناشد جميع تركيا من هنا أخرجوا ضد هذه الحرب لا يوجد أي مبرر لتلك الحرب وكما واضح من الرأي العام الدولي هذه الحرب غير مقبولة، ولقد حان الوقت لإنهاء سياسات الحرب".