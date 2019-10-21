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حزب الحرية المصرى يثمن الجهود المصرية فى ملف حقوق الإنسان بالقارة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حزب الحرية المصرى، بيان مشترك لأمانات "حقوق الإنسان - المواطنة - العلاقات الخارجية"، بمناسبة الاحتفال باليوم الأفريقى لحقوق الإنسان الذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام.

 

وثمن حزب الحرية المصرى، فى بيانه، ممثلا فى أماناته النوعية التخصصية المعنية، كافة الجهود المصرية المخلصة والبناءة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر والقارة الإفريقية، قيادة، ومؤسسات، مؤكدين أن الدولة لم تدخر يوما جهدا من أجل الأشقاء الأفارقة حتى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الوحيد في العالم الذي اعتبر حق العيش الآمن والمستقر والحياة الكريمة هي في مقدمة أولويات مبادئ حقوق الإنسان من وجهة النظر المصرية والتي تم نقلها للأشقاء في أفريقيا دون تمييز او توجيه ما بين مصري إفريقي وإفريقي غير مصري.

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وأعلن الحزب تضامنه مع كل الجهود المصرية في هذا المجال، وخاصة الاستعاب المصري لكافة إشكال اللجوء الإفريقي لمصر وحرص الدولة الدائم على اندماج اللاجئين في المجتمع المصرى، متمنيا كل الخير والنماء والاستقرار والتقدم لكافة شعوب القارة الإفريقية بما يحقق آمال وطموحات أبناء القارة.

 

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