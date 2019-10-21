شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب: استضافة مصر لمؤتمر تقييم القدرات يدفع نحو تحسين الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استضافة مصر من خلال وزارة التخطيط للمؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 بمدينة الغردقة بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى نسخته السادسة وبمشاركة نحو 300 شخصية من مختلف دول العالم يأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فى مصر وفى إطار التعاون والتواصل المستمر بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط للدفع نحو التقدم وتحسين الأداء من خلال التقييم والمتابعة. جدير بالذكر أن المشاركين بالمؤتمر من لجنة الخطة والموازنة المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة، وعصام الفقى أمين سر اللجنة، والنواب محمد الجبالى ومحمد الشهاوى وإبراهيم نظير وميرفت ألكسان أعضاء لجنة الخطة والموازنة. Advertisements كانت ورش عمل المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019 الذى تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد بدات أمس الأحد واليوم الاثنين، ويشارك به 15 خبيرًا دوليًا فى مجال المتابعة وتقييم الأداء، مشاركين فى تنظيم 10 ورش تدريبية. وتنطلق فعاليات المؤتمر غدًا الثلاثاء وحتى الخميس القادم، والذى ينعقد بمدينة الغردقة تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل خطة النواب: استضافة مصر لمؤتمر تقييم القدرات يدفع نحو تحسين الأداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.