شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى لـ"القطريين": حل أزمة الدوحة هو اقتلاع النظام من جذوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الكاتب السعودى، خالد الزعتر، الشعب القطرى إلى الثورة ضد النظام القطرى، مشيرا إلى أن حل أزمة قطر تتمثل فى اقتلاع هذا النظام من جذوره.

وقال الكاتب السعودى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" :"اللهم بشرنا بخبر إسقاط نظام، فالحل لأزمة قطر هو اقتلاع النظام من جذوره، فنظام الدوحة يعبث بثروات الشعب القطرى فى دعم الإرهاب والفوضى ويضحك عليهم بإنجازات كرتونية مثل كراتين البيض" أما آن للشعب القطرى أن يستعيد حياته " إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر".

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واستطرد خالد الزعتر: "هل يصحى القطريين من الغيبوبة التى يعيشون فيها، ويسعون لإنتشال قطر من الهوية الفارسية التى تغرق فيها بعد أن باع تميم عروبة الدوحة في المزاد الإيرانى".