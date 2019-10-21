شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مساعد وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وجنوب السودان متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، اجتماعاً برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، لمناقشة ملف جنوب السودان فى ظل المتغيرات الحالية، بحضور السفير أسامة الهادى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، والمستشار حسن النشار مدير شئون جنوب السودان.

وفى مستهل الاجتماع، وجه "رضوان" التهنئة للسفير محمد قدح لتقلده منصب سفير مصر فى جنوب السودان.

وأوضح أسامة الهادى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان، حسب البيان الصحفى الصادر عن اللجنة، أن العلاقة بين مصر ودولة جنوب السودان متميزة على المستوى الرئاسى والرسمى وهناك أمل فى توطيد العلاقات على المستوى التشريعى، خاصة من خلال الزيارة المرتقبة للسيد رئيس مجلس النواب فى منتصف شهر ديسمبر القادم.

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بدوره، أشاد النائب طارق رضوان بالخطوات التى تتبعها مصر لتوطيد العلاقات مع جنوب السودان في العديد من المجالات والقطاعات وهذه المجالات فى قطاع الكهرباء وهذا يعتبر نوع من أنواع المساندة لجنوب السودان باعتبارها دولة وليدة، والزراعة واستصلاح الأراضى بإنشاء العديد من المزارع النموذجية، الثروة الحيوانية، الرى من خلال حفر 6 أبار فى دولة جنوب السودان كمنحة من مصر، التعليم من خلال تقديم المنح فى مختلف المجالات.

ولفت رضوان، إلى منح الأزهر الشريف، الصحية مثل حملة 100 مليون صحة لمحاربة فيروس سى، بالإضافة إلى إرسال 8 وحدات غسيل كلوى، وأخيراً العيادة المصرية ولما لها من أهمية ومحاولة تحويلها إلى مراكز طبية، شبكة الطرق والمواصلات، البترول، المشاركة فى إعداد دستور جنوب السودان، والمساندة فى المجال العسكرى لدعم اتفاقية السلام المُنشط الموقع فى سبتمبر عام 2018 برعاية الايجاد، مؤكداً أهمية استغلال الدبلوماسية الشعبية فى التقارب بين البلدين.



