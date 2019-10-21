يقظة رئيس مباحث التبين تسقط عصابة الآثار بالأوتوستراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة، وبحوزتهم تمثال أثري، بمنطقة التبين.

أثناء مرور المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم التبين، بمنطقة منزل طريق الكريمات بطريق الأوتوستراد دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من "أحمد" مقاول، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 7 حكم حبس جزئي تبديد بإجمالي حبس 6 سنوات و10 شهور، و"محمد"، سائق، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 5565 لسنة 2013م، والمقضي فيها بالحبس شهر، و"عامر"، عامل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10117 لسنة 2015، المقضي فيها بالحبس 3 شهور، حال استقلالهم السيارة رقم (ي أ 1523)، قيادة وملك الأول.

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وضبط بحوزتهم المضبوطات التالية تمثال فرعوني متوسط الحجم يشتبه في أثريته، وطبنجة صوت، ومبلغ مالي 40000 جنيه، و3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد شريف فيصل، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط أقروا أنهم كانوا في سبيلهم لعرضه للبيع، وأضاف المتهم الأول بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.