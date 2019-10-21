مظاهرات ضد دخول القوات الحكومية السورية ريف دير الزور الشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق- (د ب أ):

تظاهر عدد من أهالي ريف دير الزور الشرقي في سوريا، اليوم الاثنين، ضد دخول القوات الحكومية هذه المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) .

وقال مصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية :" خرج العشرات من أبناء بلدات الباغوز وهيجن والشعفة على مدخل بلدة الباغوز رفضاً للأنباء التي تتحدث عن دخول القوات الحكومية السورية إلى مناطق شرق الفرات، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " هذه المظاهرات قامت قوات قسد بتنظيمها وطباعة اللافتات وكتابة الشعارات، ودفعت العاملين في المجالس المحلية التابعة لها بالخروج لأنها لا تريد خسارة مناطق ريف دير الزور الشرقي مع بقاء القوات الأمريكية لأنها تحتوي حقول النفط التي تجني منها ملايين الدولارات يومياُ، خاصة بعد قرب خسارتها حقول النفط في شمال سوريا التي تقع ضمن المنطقة الآمنة التركية المقترحة ".

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ورفع المتظاهرون شعارات ضد دخول القوات الحكومية السورية والروسية والإيرانية .

وشهدت مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي مظاهرات خلال الشهر الحالي والماضي في ريف دير الزور الشرقي رفضاً للدخول القوات الحكومية والقوات الموالية لها .

وبدأت القوات الحكومية السورية الانتشار في ريف محافظة الرقة والحسكة بعد انسحاب القوات الامريكية .