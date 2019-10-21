محافظ الأقصر: افتتاح فرع جديد لمكتبة مصر العامة بطيبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بالسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر.

تناول اللقاء آليات افتتاح فرع جديد لمكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة، وجرى التواصل مع المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة لعمل زيارة ميدانية، لتفقد مكتبة المدينة، ونقل أصول المكتبة من جهاز مدينة طيبة لأمانة مكتبات مصر العامة.

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ومن جانبه أضاف محافظ الأقصر أن الاهتمام بالمواطن الأقصري واحتياجاته على رأس أولوياته ، كما أن تنمية البشر تسير جنباً إلى جنب مع تنمية الأثر ، وأن للقراءة دور كبير فى تعميق الهوية المصرية ، وأننا نطمح أن يكون هناك أفرع لمكتبات مصر العامة في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مكتبة مصر بالأقصر أن نشاط المكتبة يشمل قاعات اطلاع، وتعاون مع المنارات الثقافية فى المحافظة، كجامعة الأقصر، والبعثات الأثرية، وافتتاح أكاديمية لأطفال الأقصر، واستضافة فاعليات ثقافية بصفة دورية.

وعقب اللقاء توجه وفد أمانة مكتبات مصر العامة لزيارة مكتبة بيت شيكاغو، والخاص بدراسة الآثار، والتابع لجامعة شيكاغو الأمريكية، وجرى الاتفاق على طباعة النشرة العلمية الصادرة عن مكتبة شيكاغو، لتكون متوفرة في فرع مكتبة مصر العامة بالأقصر، وجميع أفرع المكتبة على مستوى المحافظات، لخدمة طلبة الدراسات العليا المتخصصين في علم المصريات.