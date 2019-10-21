سقوط أكاديمية وهمية للفنون القتالية عبر "فيس بوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، شخصين لإنشائهما صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باسم أكاديمية "فرقة فنون قتالية"، للنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية بمنطقة الشروق.

تمكن المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، والرواد أبو زيد عاصم، وجلال مطاوع، وإسلام عبد الحي، وكريم الجمل، ومصطفى البابلي، ومحمد المصري، ضباط مباحث القسم، من ضبط محمد طالب حال استقلاله السيارة، ملك والده وبحوزته المضبوطات التالية كارنية منسوب صدوره لوحدة الظل تابع للأكاديمية العربية للعلوم الأمنية مدون عليه حامل الكارنية يتمتع بحصانة، وعلى الجهات المعنية تسهيل الإجراءات، وطبنجة صوت عيار 9مم، و9 طلقات من ذات العيار، وبندقية رش هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد عزام محمد، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط أقر بتحصله على الكارنية المضبوط بحوزته من أحد الأشخاص، ويدعى مصطفى.

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أمكن ضبط الأخير، وتبين أنه يدعى مصطفى، وعثر بحوزته على المضبوطات التالية أفرول مموه عدد 10 كارنيهات خاصين بأشخاص باسم وحدة الظل، و20 شهادة صادره من الأكاديمية بإتمام تلقى أشخاص الدورة في فنون القتال، والدفاع عن النفس، عدد واحد ختم أكلاشية باسم الأكاديمية، و1000 كارت دعاية للأكاديمية.

وبمواجهته بالتحريات ما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بإنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم الأكاديمية العربية للعلوم الأمنية على خلاف الحقيقة وإيهام راغبي الحصول على شهادة إتمام فرقة فنون قتاليه واعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وأضاف بتحصله على الأفارول من أحد الأشخاص والذي قد تم تدريبهم من قبل.

جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.