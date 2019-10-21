لبنان يتنفض لتقرير المصير.. والميليشات تحاول الانقضاض على الثورة

تصدر هاشتاج "لبنان ينتفض" مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، لتوجية المتظاهرين فى لبنان بضرورة عدم تغيير مسار الحراك الشعبي الذى تشهده المدن اللبنانية واستغلاله منبرًا لتصفية حسابات سياسية دنيئة بين الأطراف ، والتشديد على أهمية طرد المليشيات والفاسدين من نتفاضة الشعب اللبناني للحفاظ على الوطن.

وأكد مغردون، أن الحفاظ على لبنان يحتاج إلى التخلص من الميليشيات والفاسدين من بين المتظاهرين حتى تحقق الانتفاضة اللبنانية أهدافها التى قامت من أجلها، مشددين على

أهمية الوعى لدى المتظاهرين بعدم السماح لخطف احلام الشباب التى يسعون إلى تحقيقها فى البلاد.

وتابع مغردون:" من أجرم في الحرب والسلم لا يجب أن يكون بينكم وإن يتصدر الحراك، انبذوهم واطردوهوم اخرجوهم من الساحات إنهم يسيئون لكم ولبراءة احتجاجاتكم،ميزوا أنفسكم عنهم"، لافتين إلى أن اللبنانيين نزلوا إلى الشوارع لكى يشكو وجعهم الذى يبكيهم.

وقال أخرون:" اللى ضحى بابنه لصالح الوطن مش زى اللى قدم البلد لأبنه لخدمتة وتحقيق مصالحة"، مؤكدين أن بعض القرارات التى اتخذتها قيادات الميليشيات محاولة للتسلط على الحراك الشعبي للمواطنين، من خلال إظهارها بعض تجمعات المناصرين للحكومة، واصبحت قيد التنفيذ من خلال الاعتداء على المارة والسيارات.

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ووجة مغردون أخرون حديثها للمتظاهرين قائلين:" ما تخافوش من الإشاعات ولا التحليلات. كل الأحزاب يعرفون جيدًا أن هذة الانتفاضة تختلف عن سابقيها، ولا يستطيعون الانقضاض عليها أو حتى تخريبها".

ودعا مغردون الجيش اللبناني بضرورة الاستعداد لحماية أخواته اللبنانيين من أى هجوم سيتعرضون له من عناصر من حزب الله.