المحتجون يطالبون الحريري بالرحيل

طالب المحتجون في لبنان رئيس الوزراء سعد الحريري بالرحيل، وذلك رغم إعلان الحكومة موافقتها على بنود الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري للمجلس الوزاري، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

تتزامن مطالبات المحتجين مع إعلان

الحريري في كلمة ألقاها بعد اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا، اتفاق الحكومة على بنود الورقة الإصلاحية.

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أفادت المصادر في وقت سابق بأن المعتصمين يؤكدون على

استمرار الاعتصام حتى إسقاط السلطة، لافتًا إلى أن الشعارات لم تتغير وهي تطالب بإسقاط الحكومة والنظام برمته.

تشهد لبنان منذ نحو أسبوع مظاهرات حاشدة في مختلف المدن احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية وعلى أداء الحكومة، وقد ارتفعت مطالب المحتجين وتحولت إلى المطالبة برحيل الحكومة.