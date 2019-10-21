رسمياً .. الحريري يعلن موافقة الحكومة على حزمة الإصلاحات والميزانية

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إنه تم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة وعلى موازنة 2020، مشددا على أن ورقة الإصلاحات انقلاب اقتصادي في لبنان.

وعقب اجتماع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية، قال الحريري، في كلمة له، اليوم الاثنين، إن الانفجار سببه حالة من اليأس وصل إليها الشارع.

وأضاف إن "الهدف من الممارسة السياسية تأمين

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كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات".

وأعلن الحريري عن مجموعة من القرارات وهي كالتالي :

إقرار خفض كبير في عجز قطاع الكهرباء، لا ضرائب جديدة في الموازنة الجديدة، إقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا،

وتخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف.

وأكد الحريري أن التظاهرات في لبنان تأتي نتيجة شعور الشباب بالغضب واليأس، مشيرا الي أنه إذا أراد المحتجون انتخابات برلمانية مبكرة فسوف يدعم ذلك، قائلا : "لو كان مطلبكم انتخابات جديدة، فأنا معكم"، موضحا "القرارات التي أخذناها اليوم ليس للمقايضة، ولا أطلب منكم الكف عن التظاهر والتعبير عن الغضب، هذا قرار أنتم تأخذونه ولا أحد يعطيكم مهلة، ولن أسمح لأحد بتهديدكم".