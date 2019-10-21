الحكومة العراقية تقرر قطع الإنترنت في عموم البلاد

قرر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي قطع خدمات الإنترنت عن العاصمة العراقية بغداد وباقي المحافظات، بداعي صيانة أبراج الشبكات، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.

وقال مصدر عراقي، اليوم الاثنين، إن الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالعراق عممت اليوم الاثنين منشورا حددت فيه موعد قطع خدمة الإنترنت، ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر، وحتى الساعات الأولى من يوم السبت

الموافق 26 أكتوبر.

وأضاف المصدر أن الشركة أوردت في تعميمها للشركات أن عملية قطع الخدمة، سببها قيام الشركات بعمليات صيانة للأبراج في بغداد والمحافظات، وتشمل الشركات المخاطبة كل من شركات ISP وشركة آسياسيل وشركة زين وشركة كورك.

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وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء الحكومي يتزامن مع الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل وشبكة

الإنترنت، من أجل الخروج يوم 25 أكتوبر والمطالبة بإسقاط الحكومة.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.

وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 4000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.